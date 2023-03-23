Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не на жарт схвильована поїздкою президента України Володимира Зеленського на Бахмутський напрямок 22 березня.
Путіністка здивувалася, як очільнику української держави вдалося потрапити в місто "дорогою смерті". Про це йшлося в ефірі програми "60 хвилин" на пропагандистському каналі "Росія 1".
Скабєєва була переконана, що "дорогу смерті" контролюють артилеристи ЗС РФ.
"Що в підсумку в Бахмуті? Повідомляють, що Зеленський з'їздив туди й нібито проїхав тією "дорогою смерті", яку повністю контролюють російські артилеристи. Ну, тобто не контролюють або Зеленський не з'їздив?",- запитала Скабєєва у співрозмовника в студії.
Однак він не зміг відповісти на це питання і заявив: "Щось відбувається точно".
Візит Зеленського на Донбас 22 березня
Як повідомляв УНІАН, 22 березня Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Донецькій області, зокрема, на Бахмутському напрямку, і нагородив захисників Бахмута.
Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію і хід бойових дій на цій ділянці фронту.
Також під час цієї робочої поїздки в Донецьку область він провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.