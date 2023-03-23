Російські пропагандисти обурюються з приводу поїздки президента України під Бахмут.

Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не на жарт схвильована поїздкою президента України Володимира Зеленського на Бахмутський напрямок 22 березня.

Путіністка здивувалася, як очільнику української держави вдалося потрапити в місто "дорогою смерті". Про це йшлося в ефірі програми "60 хвилин" на пропагандистському каналі "Росія 1".

Скабєєва була переконана, що "дорогу смерті" контролюють артилеристи ЗС РФ.

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"Що в підсумку в Бахмуті? Повідомляють, що Зеленський з'їздив туди й нібито проїхав тією "дорогою смерті", яку повністю контролюють російські артилеристи. Ну, тобто не контролюють або Зеленський не з'їздив?",- запитала Скабєєва у співрозмовника в студії.

Однак він не зміг відповісти на це питання і заявив: "Щось відбувається точно".

Візит Зеленського на Донбас 22 березня

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Донецькій області, зокрема, на Бахмутському напрямку, і нагородив захисників Бахмута.

Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію і хід бойових дій на цій ділянці фронту.

Також під час цієї робочої поїздки в Донецьку область він провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

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