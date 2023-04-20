Президент повідомив, що Україна готується до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться влітку.

Україна готується до активних дій на фронті, вони є неминучими. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі", - наголосив він.

Також президент додав, що Україна готується до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться влітку.

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"Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами. Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна все зробила для того, щоб її заявка була задоволена.

"Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - додав глава держави.

Шлях України до НАТО - деталі

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи - антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт голів держав і урядів країн-членів НАТО.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від цього саміту фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

Сьогодні, 20 квітня, генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до України знову повторив, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але вона передусім потребує військової підтримки.