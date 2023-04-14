До нього увійшли танки, кораблі, зрк, гармати, міношукачі та гаубиці.

Уряд Нідерландів оприлюднив список військової допомоги Україні, яку передали після повномасштабного вторгнення Росії.

До нього увійшла техніка та зброя, які Україна вже отримала та які їй тільки обіцяли передали, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Нідерландів. Зокрема, йдеться про:

танки Т-72 - 45 одиниць;

броньовані гусеничні машини YPR - 196 одиниць;

танки Leopard 1 спільно з Данією і Німеччиною - не менше 100 одиниць;

самохідні гаубиці PzH 2000 - 8 одиниць і 120-мм міномети;

дві пускові установки ЗРК Patriot з ракетами;

мобільні зенітні гарматні системи MR-2 - 100 одиниць;

ракети і ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger;

кораблі - шість одиниць;

два міношукачі класу Alkmaar.

Крім цього, Нідерланди передавали індивідуальну зброю, боєприпаси, різні типи дронів, прилади нічного бачення, понтонні системи та мости, польові шпиталі та кухні, намети, обладнання для розмінування, одяг, шоломи, бронежилети, пайки, аптечки та ліки для військовослужбовців.

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Війна в Україні - допомога Нідерландів

Нідерланди з перших днів повномасштабної війни Росії проти України надсилають допомогу. Зокрема, надсилали легке піхотне озброєння та важку бойову техніку.

Раніше стало відомо, що Нідерланди у 2025 році нададуть Військово-морським силам України два мінних тральщики.

Нещодавно країна оголосила про надання Україні нового пакету допомоги на суму 274 мільйонів євро.

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