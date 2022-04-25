Президент заявив, що вже створюється необхідна база для відновлення України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна вже доводить, що створить більше можливостей для розвитку, аніж Росія на окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Вже зараз, коли війна ще продовжується, ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави", - заявив Зеленський.

"Вже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, але і своїй власній території, своїй власній державі", - наголосив президент.

Нагадаємо, у Зеленського вказали на важливий симптом важкої хвороби Росії.

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