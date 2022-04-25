Окупанти побачили, що Україна - це зовсім інша держава, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія у війні проти України нічого не досягне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудне, Енергодар та інші наші міста, куди російські окупанти тимчасово зайшли, так і не підкорилися їм. "Люди показали своїм протестом, своїм ставленням до окупантів, що Україна обовʼязково переможе", - відзначив глава держави.

"Росія хоче розіграти десь на нашій землі бутафорський "референдум"? Якщо навіть і спробують, це буде так само ганебно, як і все інше, що "накреативили" в Москві для окупації України", - наголосив президент.

"Харківська область, Донецька, Луганська - ніде російські військові не побачили навіть крихти підтримки, на яку вони так сильно розраховували. Але вони побачили, що це - зовсім інша держава. Вони побачили, що тут - зовсім інші люди. Люди, які впевнені в собі. Які вірять у свою державу. Які уміють поважати інших, бо поважають себе. Які не хочуть захоплювати чуже, але не віддадуть нічого свого. Які будуть захищати кожне місто, кожну вулицю, кожне поле", - заявив президент.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення в низці населених пунктів.

Наприкінці квітня Володимир Зеленський заявив, що РФ вже наробила в Україні достатньо, щоб світ нарешті визнав її спонсором тероризму, а російську армію - терористичною організацією.

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