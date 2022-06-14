Президент наголосив, що Україна повинна завжди бути готовою до ризику вторгнення з російської сторони.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи можливий у майбутньому тривалий мир з Росією.

Про це він повідомив під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії.

"Це залежить від російської сторони: чи вони бачать для себе цивілізований розвиток у майбутньому або хочуть бути просто окремою невеличкою державою... без з'єднання з відкритим світом, вільним світом. Це їхнє рішення", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна з точки зору безпеки повинна бути готовою до будь-якого моменту, до будь-якого вторгнення.

"Тому й будувати нашу державу і відбудовувати безпекову частину нашої держави ми будемо саме на таких засадах і принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони", - підкреслив глава держави.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але за умови, що противник дійсно захоче покласти край війні.

Вас також можуть зацікавити новини: