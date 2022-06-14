Часу на розмови, які не приносять результатів, немає, зауважив президент.

Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але за умови, що противник дійсно захоче покласти край війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню ZDF.

"У нас немає часу на розмови, які не працюють. Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити тільки в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - заявив глава держави.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна і РФ, безумовно, сядуть за стіл переговорів, але не сьогодні і не на умовах РФ. Він зазначив, що Росія просуває позицію необхідності проведення переговорів саме зараз, тому що зібрала всі свої ресурси на сході України, де зараз йдуть дуже інтенсивні бойові дії.

"Вони мають певну ілюзію, що це той момент, коли треба змусити Україну... через європейське співтовариство і еліту, щоб саме сьогодні ми сіли за стіл переговорів, тому що вони мають ілюзію, що вони на піку своєї готовності", - сказав Подоляк.

Водночас США поки не бачать ознак того, що в найближчому майбутньому можливі дипломатичні переговори між Києвом і Москвою у зв'язку з тим, що Росія не хоче вести їх сумлінно.

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