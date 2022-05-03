Звання "Героя України" присвоєно старшому лейтенанту Дмитру Тодорову "за особисту сміливість і надзвичайну ефективність" у боях проти окупантів у Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 438 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Збройні сили України героїчно стримують намагання окупантів наступати. Харківський напрямок, Донбас, південь країни – всюди ситуація залишається вкрай складною. Але я вдячний кожному і кожній, нашим захисникам, які тримають оборону. Щойно підписав великий указ про нагородження наших військових", - розповів президент.

Так, 438 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами.

Зокрема, звання "Героя України" присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу "за особисту сміливість і надзвичайну ефективність" у боях проти окупантів у Донецькій області.

"Вічна слава кожному, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією.

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