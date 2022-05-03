Президент наголосив, що з цього РФ заробляє і навіть не розуміє, що міжнародне право й мир у Європі потрібно поважати.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що окрім блокування доходів від енергоресурсів, необхідно заблокувати всі експортно-імпортні операції з Росією.

Про це він заявив у вечірному відеозверненні.

"Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу", - зазначив президент.

Він наголосив, що у цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів.

"Дуже віримо в це. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо. Але також уже зараз варто готуватись і до наступних санкційних кроків", - сказав Зеленський.

За його словами, у будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією.

"Бо з цього вони у Москві заробляють. І навіть не зрозуміють, що міжнародне право й мир у Європі потрібно поважати", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: