Водночас зазначив президент, російські окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що війна в Україні послабила Росію так, що на параді у Москві на 9 травня очікується менша кількість військової техніки.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - наголосив Зеленський.

Водночас президент заявляє, що російські окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. "Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються", - додав він.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна активно комунікує з партнерами для посилення санкцій проти Росії. "За Маріуполь, за всі зруйновані міста й громади України, за воєнні злочини проти наших людей. За ракетні та авіаудари по території України", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський обіцяє відбудувати знищену росіянами смугу Одеського аеропорту.

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