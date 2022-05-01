Президент заявляє, що якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що нафтові обмеження проти Росії, які незабаром можуть схвалити в рамках шостого пакету санкцій в Європейському Союзі, мають стосуватися й так званих нафтових сумішей.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення у соціальній мережі Facebook.

"Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей. Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції", - наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим, глава держави заявив, що "будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися".

Як повідомляв УНІАН, країни Європейського Союзу наступного тижня можуть схвалити поступове нафтове ембарго та санкції проти "Сбєрбанку", який дотепер уникав санкцій.

Зокрема, Євросоюз планує відрізати Сбербанк від системи SWIFT, а запропоноване нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року. При цьому шостий пакет санкцій ЄС може торкнутися й Білорусі за пособництво у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: