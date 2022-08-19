В Раді нацбезпеки США вважають, що Володимир Зеленський може взяти участь у саміті Групи двадцяти віртуально.

Президент України Володимир Зеленський повинен взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо глава Кремля Володимир Путін буде на ньому присутній.

Про це йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому, пише Bloomberg.

"Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G20, оскільки він веде свою війну проти України", - заявили у Вашингтоні.

Але якщо Путін все таки приїде на саміт "Великої двадцятки", США вважають, що Зеленський теж повинен брати в ньому участь.

В Раді нацбезпеки наполягають на тому, щоб Зеленський брав участь у саміті, залишаючи відкритою можливість того, що президент України міг би приєднатися віртуально, а не особисто.

Байден ще не сказав, чи поїде він на Балі для участі в саміті "Групи двадцяти", хоча представники США брали участь у зустрічах напередодні саміту лідерів.

Як повідомляв УНІАН, президент Індонезії запросив Україну на саміт G20 у листопаді. Саме в цій країні збереться черговий саміт G20. Україну до саміту запросили США та їхні союзники.

"Група двадцяти" існує з 1999 року. Зараз вона об'єднує 19 країн та ЄС. До складу G20 входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки". При цьому, на його переконання, Україна має відвідати зустрічі G20.

Після вторгнення Росії в Україну США та їхні союзники наполягали на тому, щоб до Путіна ставилися до ізгоя, але такі країни, як Індонезія та Індія, відкинули цю ідею.

Представники Білого дому заявили, що вони непублічно передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Утім, президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що лідер Китаю Сі Цзиньпін і президент РФ Володимир Путін планують відвідати саміт G20 в Індонезії у листопаді цього року. "Сі Цзіньпин приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", – сказав Відодо.

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