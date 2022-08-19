Він провів чергову розмову з президентом Франції.

Президент Російської Федерації Володимир Путін погодився направити на Запорізьку атомну електростанцію експертів МАГАТЕ.

Про це йдеться в заяві на сайті Єлисейського палацу.

Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором.

"Президент ще раз підкреслив свою заклопотаність ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, і висловився за якнайшвидше направлення на майданчик місії експертів МАГАТЕ, в умовах погоджених Україною і ООН. Президент Російської Федерації повідомив Президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії і зазначених способів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями вони обговорять деталі розгортання цієї місії.

Як повідомляв УНІАН, Росія контролює ЗАЕС з 4 березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Україна просила про допомогу у Міжнародного агентства з атомної енергії, а ЄС і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести війська і персонал.

В ООН готові підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН заявив, що місія може швидко і безпечно потрапити на станцію легальним способом через вільну територію України.

"І тільки так", - зазначив він.

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