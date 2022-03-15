Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ворог розгублений, він не очікував такого опору в Україні.
Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.
"Завершився 19-й день нашого спротиву, історичної війни. Ще один тяжкий день, який все ж наближає нас до перемоги, наближає мир для України. Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатись. Але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що це знають їхні солдати та усвідомлюють їхні офіцери.
"Вони втікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні - фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити", - сказав президент.