Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинуло, 106 людей поранено.

Затримка із постачанням зброї для України - це дозвіл Росії забирати життя українців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що завершився 53-й день війни.

"І по деяких пунктах у наших запитах зброї ми очікуємо відповіді 53 дні, а деякі відповіді формулюються так, що постачання може розпочатися хіба що у травні. Я прямо кажу в таких випадках: кожна затримка зброї, кожне політичне затягування - це дозвіл Росії забирати життя українців. Саме так Росія це трактує, саме так не повинно бути в реальності", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що продовжуються постійні обстріли Харкова. За його словами, сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна.

"Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії - культура, Шевченко, Дарвін - те, що загрожує їх існуванню. Станом на цю хвилину в переліку загиблих від цього удару п’ятеро харків’ян, не менше 15 поранених. Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинуло, 106 людей поранено", - зазначив Зеленський.

При цьому він наголосив, що це не що інше, ніж "свідомий терор" - міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів і цивільних людей.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Європу за повільне постачання зброї для України.

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