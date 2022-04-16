Радник голови ОП зауважив, що демократія не виграє від цього повільного процесу.

Радник голови Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк розкритикував Європу за повільне постачання зброї для України.

Про це він написав у Twitter.

"1. Україна просить у Європи зброю. 2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів. 3. ЄС йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили. 4. Зброя їде надто довго. У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. Україна потребує зброї. Не через місяць. Зараз", - наголосив Подоляк.

Раніше Канада анонсувала поставку озброєння для України на 500 млн доларів. А Норвегія може передати Україні сучасне ППО.

Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів, включаючи БТР, артилерійські системи і вертольоти.

Вас також можуть зацікавити новини: