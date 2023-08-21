Літак - це лише один з елементів великої системи, якою є бойовий винищувач.

Процес поставки Україні західної авіації вже став незворотним, але передача самих літаків – це тільки половина справи. Належить вирішити ще низку не менш складних питань, заявив радник Міністра оборони України Олексій Копитько у своєму Фейсбуці.

"Навчання [пілотів і техперсоналу] почалося. Перша конкретика по Ф-16 (42 + 19 штук) озвучена. Є чіткі домовленості щодо навчання пілотів і наземного персоналу. Під це "авіаційна коаліція" з 11 країн підписала меморандум у Вільнюсі", – заявив він.

Копитько підкреслив, що питання навчання льотчиків і техніків вирішено – їх навчать стільки, скільки домовилися. Тепер же консультації йдуть про те, що буде поставлено крім літаків.

Відео дня

"Бо літаки - це півсправи. Наземна інфраструктура (а там є спеціальна техніка). Боєприпаси (ракети, бомби, снаряди – дороге задоволення + ми не виробляємо, треба від когось отримувати або купувати). Обслуговування та ремонт (запчастини – отримувати, купувати, виробляти за ліцензією і т.д.). Всю цю красу треба забюджетувати", - пояснив радник міністра.

Поставки літаків Україні - останні новини

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, перша група винищувачів F-16 відправиться в Україну ближче до Нового року. Поки мова йде про шість літаків. Решту поставлять пізніше. Всього Данія готова передати 19 винищувачів. Зараз в країну прибуло понад 70 українців, які тренуються і готуються до навчання.

Також деяку кількість винищувачів передадуть Нідерланди. Як заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, зараз у голландської армії є 42 винищувачі F-16, але навряд чи всі вони будуть віддані Україні, оскільки частина літаків потрібна і самим Нідерландам.

Вас також можуть зацікавити новини: