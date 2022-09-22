Ентоні Блінкен закликав зробити все, щоб президенту РФ не зійшло з рук те, що він накоїв.

Російська Федерація руйнує "той самий міжнародний порядок, заради підтримки" якого збирається Рада Безпеки ООН. Оголошена мобілізація в РФ і фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України – презирство до Організації об'єднаних націй.

Про це пише CNN.

"Світ не може допустити, щоб це зійшло з рук президенту Володимиру Путіну. Те, що президент Путін зробив на цьому тижні, коли велика частина світу збирається в Організації Об'єднаних Націй, щоб підлити масла у вогонь, який він розпалив, демонструє його крайнє презирство до Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН та цієї Ради", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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За його словами, тепер колективний Захід повинен закликати Путіна припинити "той жах, який він почав"

"Скажіть йому, щоб він перестав ставити свої інтереси вище інтересів решти світу, включаючи свій власний народ. Скажіть йому, щоб він перестав паплюжити цю пораду і все, за що він стоїть", - заявив політик.

При цьому він нагадав, що "де б не відступала Російська хвиля, виявляли жах, що залишився після неї" - Буча, Ірпінь, Ізюм – виявляли масові поховання, а ті, що вижили, розповідали про тортури.

Високопоставлений американський дипломат закликав Росію припинити брязкати ядерною зброєю, назвавши загрозу Путіна використовувати "всі системи зброї", доступні Росії, "загрозливими, враховуючи намір Росії анексувати великі ділянки України в найближчі дні".

Блінкен також вказав на вплив війни на глобальну продовольчу безпеку і розкритикував російську дезінформацію про ефективність схвалених ВООЗ вакцин.

Путін знову погрожує ядерною зброєю - що відомо

Останні кілька місяців російські пропагандисти і чиновники неодноразово погрожувати Україні, Європі та США ядерним ударом, а 21 вересня такі погрози озвучив російський президент Володимир Путін.

"Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза Вітрів може розвернутися і в їхній бік", - заявив президент РФ

У свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав ці погрози-черговим підтвердження того, що Росію треба визнати державою-спонсором тероризму.

При цьому головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що слова Путіна говорять про паніку і розпач в Кремлі. Міністри закордонних справ ЄС погодилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити поставки зброї в Україну.

У той же час розслідувач Bellingcat Христо Грозев акцентувавши, що ядерний арсенал Росії не перевірявся роками, тому є дуже високий ризик, що він не функціонує.

Крім того, заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

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