Місто зазнало руйнувань.

У Харкові рятувальники знайшли під завалами маленьке кошеня, яке також постраждало внаслідок російського обстріла міста.

Відео опубліковане в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій України. "Це маленьке диво рятувальники дістали з-під завалів після чергового ворожого обстрілу житлових масивів Харкова. Вкрите сажею, ледь дихаюче, налякане… Але живе. Його ніжне серце вистояло там, де не витримав бетон", - йдеться у повідомленні.

Згідно з останніми даними від мера Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих від сьогоднішнього обстрілу збільшилася до 103. Вісім з них - діти.

Відео дня

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку Харків зазнав чергового ракетного обстрілу з боку Росії. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, а кількість поранених перевищила 100 осіб.

Повідомлялося, що руйнувань зазнав 21 багатоквартирний будинок, школи, дитячі садки, цех заводу та приватні домоволодіння.

За словами мера, російські загарбники застосували балістичні ракети з касетним начинням.

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