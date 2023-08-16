Український президент підкреслив, що жоден інший терорист, окрім Росії, не бив по безпеці одразу стількох народів.

Президент Володимир Зеленський через вже 7-му масовану атаку на об'єкти "зернової ініціативи" звернувся до світових лідерів і закликав відреагувати новим тиском та санкціями. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по наших портах. По тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної – світової – продовольчої безпеки. Лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома, сьома масована російська атака", - наголосив він.

Під ударом вночі були порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв, уточнив Зеленський.

Відео дня

"Кожен російський удар по них – це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, – це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів. Треба на це реагувати. Усім! Треба цьому протидіяти – активно, саме спільними зусиллями", - сказав глава держави.

Він подякував всім лідерам і державам, які допомагають Україні захищатись та захищати "спільну безпеку всіх у світі".

"ППО для України, зброя для наших воїнів, санкційний, фінансовий та політичний тиск на Росію – це зараз основні речі, які не комусь одному, а всім у світі гарантують безпеку та повернення спокою", - наголосив Зеленський.

Атака РФ на Одеську область 16 серпня - деталі

Вночі 16 серпня Росія атакувала південні регіони України за допомогою ударних безпілотників. Удари завдавали кількома хвилями.

Перша хвиля була спрямована на Миколаївщину, але українська протиповітряна оборона знищила усі дрони. Згодом ще двох потужних хвиль атак зазнав південь Одещини. Силами протиповітряної оборони знищено 13 дронів типу "Shahed-136", з них 11 - на Одещині.

Зранку повідомлялось, що ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Жертв вдалося уникнути.

Згодом в Офісі президента та Силах оборони півдня показали наслідки нічної атаки безпілотників на морський торговельний порт у Рені, що на півдні Одещини. Там констатували, що терористи продовжують воювати з продовольством.

Вдень міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що перше судно за місяць - після зриву "зернової угоди" Росією - вийшло з порту Одеси з продовольством. Воно йшло тимчасовим коридором для торговельних суден курсом на Босфор. Тимчасові маршрути руху цивільних суден до та з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Своє черго Рада IMO визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.