Президент побажав миру та заявив, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму.

Президент Володимир Зеленський привітав усіх мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам.

Про це він заявив у своєму відеозверненні за підсумками 135-го дня повномасштабної війни, записаного під час повернення з робочої поїздки до Дніпропетровської області.

"І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму", - наголосив президент.

Курбан-байрам:

Свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман (друге — ід аль-фітр).

Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

У ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у пам'ять про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла). Але Бог послав архангела Гавриїла (Джабраїла) з баранцем і врятував Авраамові сина. Те саме роблять віряни всього мусульманського світу.

До ритуалу свята входить особлива молитва, під час якої кожен мусульманин зобов'язаний зарізати вівцю, корову чи верблюда, до того кров тварини обов'язково повинна збризнути землю, а не камінь чи асфальт, що є також даниною родючості землі.

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