Жертвами окупантів ставали також літні жінки, неповнолітні дівчата і вагітні.

Російські окупанти зґвалтували чоловіка-охоронця дитячого санаторію у Ворзелі на Київщині.

Про це повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону мер Бучі Анатолій Федорук.

"Скажу більше, Ворзель, дитячий санаторій "Орлятко", охоронець теж був зґвалтований. Я тут кажу тому, що він уже 200-й. Після всіх тих знущань він не витримав і помер", – сказав Федорук.

Згвалтування російськими військовими в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, на всіх територіях України, які були звільнені від російських окупантів, зокрема у Херсонській, Харківській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Луганській областях, фіксується все більше випадків ґвалтування та глумління стосовно жінок, чоловіків, літніх людей, підлітків та дітей.

За інформацією омбудсмена Людмили Денісової, жінок ґвалтували на очах у дітей, після убивств їхніх чоловіків.

Зафіксовані випадки зґвалтування неповнолітніх і літніх жінок, а також вагітних.

Так, групу жінок і дівчат у передмісті Києва тримали у підвалі будинку протягом 25 днів. За словами Денісової, дев'ять із них зараз вагітні.

Деяких постраждалих після вчинення насильства потім убивали.

Криміналіст назвав причину жорстокості окупантів та розповів, чому росіяни ґвалтують українців.

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