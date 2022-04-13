Військові РФ діють по плану та конкретним командам, вважає експерт.

Окупанти не просто вбивають українців, вони ґвалтують жінок та дітей, знущаються та катують. Росіяни вчиняли звірства на Київщині, такі ж випадки жорстокості можуть бути усюди, де ступав "руський мир". Чому росіяни ґвалтують українців, розповів судовий експерт, психолог та криміналіст Юрій Ірхін.

Про це повідомляє ТСН.

Українці не можуть зрозуміти, хто або що змушує окупантів чинити такі жахливі звірства. Психолог вважає, що ці вчинки росіяни влаштовують свідомо.

"Я абсолютно переконаний і стверджую, що це не має ні найменшого відношення до теорії сексуальності. Це дії по заздалегідь продуманому плану і по конкретній команді. Війна сама по собі - жорстока річ, і ось така насильницька поведінка, причому масова, зауважте, не один-два разових випадки, це система. Це говорить про те, що люди робили це не те що усвідомлено, а алгоритмічно, тобто вони виконували конкретне завдання", - каже Ірхін.

Також психолог розповів, нащо росіяни знущаються з українців. На думку Ірхіна, для окупантів мешканці мирних населених пунктів нашої країни вже були мертвими.

"Конкретна мета - придушити, вбити. Причому я переконаний, що коли вони заходили сюди до нас, на нашу територію, по суті справи нас для них вже не існувало. Люди, над якими вони чинили насильство, вже були для них мертві. Тому вони творили все, що хотіли. Їм не просто розв'язали руки, їм дали чітку установку здійснювати саме такі діяння. Ось що хочете, те й робіть - ґвалтуйте, грабуйте, вбивайте", - зазначив експерт.

На питання про те, чи будуть окупанти вчиняти такі ж жахливі звірства в інших містах України, Ірхів з сумом відповів, що росіяни будуть жорстокими усюди. Він також зауважив, що останнім часом у суспільстві з'являються думки, що окупанти нібито мають ознаки дегенерації. Насправді ж, стверджує експерт, російські військові - "абсолютно нормальні адекватні люди".

"Вони прекрасно розуміють, що вони роблять. І вони роблять саме те, що їм сказали робити. Напевно навіть хтось із них отримує при цьому задоволення. Хтось може бути і не отримує. Тому заявляти про те, що у них могло спрацювати підсвідоме, тварина всередині випадково прокинулася, це занадто просто. Жодна тварина там всередині не прокидається, вони чітко виконували чітку установку", - заявив Ірхін.

Окрім цього він додав, що посилатися на тваринні інстинкти та шукати якісь причини жорсткості - виправдувати діяння окупантів. Так неправильно, відповідати за насильство повинні всі, і військові, і ті, хто давав їм такі накази. Установка йшла з самого верху, від міністра оборони й Путіна.

Криміналіст також прокоментував моторошний інцидент, коли псковський десантник вчинив наругу над немовлям. У цьому була конкретна мета - придушити волю, придушити волю до опору. Окупанти показали, що для них нічого святого немає і не буде.

Ґвалтівники, які знущалися з жінок та дітей в Україні, можуть повернутися додому, якщо їх не знешкодять. Потім вони можуть перенести насилля на свої родини.

"З огляду на те, що всі вони різні, кожен буде по-своєму переживати. Хтось перенесе насильство в цивільне життя. Хтось застрелиться і вб'є себе, тому що психіка може просто не впоратися. Реакція може бути різною", - додав Ірхін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Бучі після зґвалтування, які масово вчиняли окупанти, завагітніли 9 українок. А під Києвом у двох жінок вбили чоловіків.

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