У Макарові на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки на очах у доньки – від отриманих ран він помер, а в Ірпені 20-річну вагітну жінку зґвалтували двоє окупантів, згодом вона втратила дитину.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про звірства окупантів у звільнених населених пунктах.

Про це вона повідомила у Telegram.

"Після звільнення населених пунктів від рашистських окупантів залишаються десятки і сотні закатованих, скалічених людей, які піддавалися страшним тортурам – таким є обличчя "асвабажденія", що прийшло в Україну", - розповіла омбудсмен.

За її словами, у селищі Макарів на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки на очах у доньки – від отриманих ран він помер.

Крім того, в Ірпені 20-річну вагітну жінку зґвалтували двоє окупантів, згодом вона втратила дитину.

На Херсонщині 60-річного чоловіка били у присутності доньки – прикладами, палицями.

"Під час окупації сіл Ягіде та Лукашівка на Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. У ній знайшли тіла людей, ймовірно, місцевих жителів, які були розстріляні російськими військовими", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на окупованих територіях – це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - закликала уповноважена.

Як повідомляв УНІАН, у селі Богданівка Броварського району п’яні російські окупанти зґвалтували жінку, а її чоловіка - спалили.

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