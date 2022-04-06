Росіяни не давали можливості розбирати завали і витягувати тих, хто теоретично міг вижити в той момент.

Радник Міністра МВС Вадим Денисенко повідомив, що складність ситуації в Бородянці ще й в тому, що багатоповерхові будинки розстрілювались окупантами з танків і тому багато мирних людей померли від переохолодження під завалами.

Про це віна повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Бородянка… В принципі там в чому головна проблема на сьогоднішній момент, там, ми розуміємо, що під завалами будинків, а там райцентр, колишній райцентр, в якому достатня кількість багатоповерхових будинків і ми розуміємо, що під завалами там можуть залишатися велика кількість тіл загиблих людей. Тобто зараз потрібно розбирати завали, зараз потрібно дивитись що там відбувається. Ну, і паралельно, ми розуміємо, що кожен день з’являється фактично по всій Київщині нова інформація про нових розстріляних, нових закатованих... Тобто ми розуміємо, що всі ті кошмари, які творилися в Бучі, багато в чому були і в Бородянці", - сказав Денисенко.

Він акцентував, що вже є свідчення жителів Бородянки, що російські війська, коли зайшли, безпосередньо з танків розстрілювали будинки, в яких не було військових, в яких не було позицій воєнних, а після того окупанти не давали розбирати завали, щоб врятувати тих, хто вижив після обстрілів.

"Але в Бородянці в чому є цинізм і жах ситуації, в тому що будинки розстрілювались. Вже є свідчення жителів Бородянки, що російські війська, коли зайшли, безпосередньо з танків розстрілювались будинки, просто будинки, в яких не було військових, в яких не було позицій воєнних, просто розстрілювались. Потім, коли треба було розбирати завали, росіяни не давали можливості розбирати завали і витягувати тих, хто теоретично міг вижити в той момент. Нагадаю, що в той час ще були морози на вулиці і справді йшов час на години: при такій температурі, навіть, якщо людина вижила під завалами, помирала від переохолодження. І от росіяни не давали навіть можливості розбирати завали і, очевидно, через це певна частина людей, які теоретично вижили після обстрілів, нажаль, загинули", - сказав радник Міністра МВС.

Він додав, що в такий ситуації ідентифікація загиблих займе час.

"Ідентифікувати загиблих в багатьох таких випадках можна тільки через ДНК-експертизу і звичайно це займе певний час", - зазначив Вадим Денисенко.

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