Ворог відправляє на війну нові резерви.

Війна з Росією може тривати роками, але інтенсивність наступу ворог підтримувати не спроможне.

Про це в інтерв’ю НВ розповів голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

За його словами, 150-тисячне військо у Росії "як було – так і залишається", хоча їхня більша частина вже не бере участі у бойових діях. На війну відправляють нові резерви.

"Чи зможуть вони підтримувати ту ж інтенсивність бойових дій, яка є наразі? Так, зможуть. Зараз у них є особовий склад для підтримки тієї ж інтенсивності, яку ми зараз бачимо. Чи зможуть вони суттєво підвищити її і перейти в якісь нові наступальні дії? На нашу думку, ні. Вже не зможуть", - поділився Загороднюк.

Проте потрібно враховувати й логістику, і озброєння й спроможності офіцерського складу.

"Про сержантів ми не говоримо, бо у них ще радянська доктрина, і це фактично старші солдати, які не грають тієї ролі як у нас. Та ж історія з інфраструктурним забезпеченням. Коли ми вражаємо, наприклад, склади їх зброї чи наносимо удари по їх озброєнню та військовій техніці, по пунктах командування, це суттєво не зменшує особовий склад, але дуже сильно зменшує їх спроможність наступати", - розповів аналітик.

Війна в Україні: актуальні дані

Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку, проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.

Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.

На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.

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