На його переконання, необхідно певних видів озброєння та кількості.

Українській армії поки не вистачає кількості зброї, щоб розпочинати ефективний контрнаступ на всіх напрямках.

Про це в ефірі програми "Гроші" повідомив військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, наразі не вистачає номенклатури необхідного озброєння, зокрема мінометної артилерії, яка є одним з найефективніших засобів протидії ворожій піхоті та оборони української піхоти.

"Ця частина артилерії просто випала. На Заході є гарні зразки самохідної мінометної артилерії і навіть автоматичних та напівавтоматичних мінометів на самохідній броньованій базі. Ось, вона якось вибула", - зазначив Жданов.

Крім того, Україні гостро необхідна бойова авіація, оскільки радянських літаків недостатньо для протидії ворожим силам. Також необхідні більш модернізовані танки за ті, які є на озброєнні ЗСУ й ті, які партнери передають Україні.

"Не вистачає кількості (озброєння - УНІАН)... Чим більше триває війна, тим більше посилюється усвідомлення небезпеки цієї війни для західних країн. Рожева фарба з їхніх окулярів починає змиватися. Коли небезпека посилюється, виникає питання: "Чому ми віддаємо своє озброєння? Ми ж слабшаємо" - пояснив Жданов.

За його словами, Європа розділилася на стару та нову. Нова Європа готова віддавати українцям всю необхідну зброю, щоб сприяти власній безпеці, а стара Європа відмовчується.

"Найхитрішим виявився президент Франції Макрон. Як тільки йому дорікали, що Франція не допомагає Україні, він відразу давав нам батарею "Цезарів". Три хвилі таких було, тричі вони відкупилися шістьма гаубицями "Цезар". А Німеччина постійно у скандалах щодо постачань озброєння. Ніхто не хоче віддавати без гарантій. Потрібні або гарантії безпеки, або гроші за озброєння, або вони не хочуть послаблювати свою армію", - резюмував Жданов.

Раніше український генерал-майор Дмитро Марченко спрогнозував, що гаряча фаза розв'язаної Росією війни проти України може закінчитися до кінця поточного року.

А голова Центру оборонних стратегій, Міністр оборони України 2019-2020 років Андрій Загороднюк зазначав, що росіяни збираються максимально використати зиму проти України, зокрема, позбавити країну енергетичних ресурсів для додаткового тиску.

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