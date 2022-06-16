Воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ записали на свій рахунок ще дві ворожі цілі. Вони підірвали БМП-2 разом з екіпажами і частиною особового складу російської армії.
Про успішну роботу 95-ї бригади відзвітували у прес-центрі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"На відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК "Стугна-П" і феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2", — розповіли в командуванні ДШВ.
У ролику показується, що перша ціль рухалася на досить високій швидкості біля лісопосадки. Машина вже частково зникла з поля зору, проте оператор "Стугни-П" зміг точно направити снаряд і підірвати її. Після удару екіпаж БМП-2, ймовірно, загинув, так як техніка збилася з маршруту і покотилася в ліс.
Друга ціль перебувала на відкритій місцевості, а поруч з нею знаходилися окупанти. Точний постріл в техніку гарантовано зачепив і рашистів, тому разом з БМП-2 вдалося ліквідувати частину особового складу російської армії.
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