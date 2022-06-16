Одна з цілей перебувала в русі.

Воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ записали на свій рахунок ще дві ворожі цілі. Вони підірвали БМП-2 разом з екіпажами і частиною особового складу російської армії.

Про успішну роботу 95-ї бригади відзвітували у прес-центрі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК "Стугна-П" і феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2", — розповіли в командуванні ДШВ.

У ролику показується, що перша ціль рухалася на досить високій швидкості біля лісопосадки. Машина вже частково зникла з поля зору, проте оператор "Стугни-П" зміг точно направити снаряд і підірвати її. Після удару екіпаж БМП-2, ймовірно, загинув, так як техніка збилася з маршруту і покотилася в ліс.

Друга ціль перебувала на відкритій місцевості, а поруч з нею знаходилися окупанти. Точний постріл в техніку гарантовано зачепив і рашистів, тому разом з БМП-2 вдалося ліквідувати частину особового складу російської армії.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення РФ втратила 3545 бойових броньованих машин. І кожен день ця статистика збільшується на кілька десятків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: