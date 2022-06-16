Окупанти зазнають величезних втрат в боях проти ЗСУ / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)

Українські військові знищили майже 33 тисячі окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32 тис. 950 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1449 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17);
  • артилерійських систем - 729 (+7);
  • РСЗВ - 233 (+3);
  • засобів ППО - 97;
  • літаків - 213;
  • гелікоптерів - 179;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591;
  • крилатих ракет - 129;
  • кораблів /катерів - 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2494;
  • спеціальної техніки - 55.
Втрати ворога станом на 16 червня / Інфографіка УНІАН

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, окупанти додатково залучають медичних працівників з регіонів РФ для роботи з пораненими військовими.

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