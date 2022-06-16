Українські військові знищили майже 33 тисячі окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 32 тис. 950 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1449 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17);
- артилерійських систем - 729 (+7);
- РСЗВ - 233 (+3);
- засобів ППО - 97;
- літаків - 213;
- гелікоптерів - 179;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591;
- крилатих ракет - 129;
- кораблів /катерів - 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2494;
- спеціальної техніки - 55.
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Як повідомляв УНІАН, окупанти додатково залучають медичних працівників з регіонів РФ для роботи з пораненими військовими.