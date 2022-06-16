Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Українські військові знищили майже 33 тисячі окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 32 тис. 950 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1449 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17);

артилерійських систем - 729 (+7);

РСЗВ - 233 (+3);

засобів ППО - 97;

літаків - 213;

гелікоптерів - 179;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591;

крилатих ракет - 129;

кораблів /катерів - 13;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2494;

спеціальної техніки - 55.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, окупанти додатково залучають медичних працівників з регіонів РФ для роботи з пораненими військовими.

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