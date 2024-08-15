Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, за винятком Storm Shadow.

Міністерство оборони Британії підтвердило, що Україна може вільно використовувати британську зброю на російській території, зокрема під час наступу в Курській області, пише The Times.

"У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії. Це не виключає операцій на території Росії", - заявила представник Міноборони.

Як зазначив колишній міністр оборони Британії Бен Воллес, раніше Україна отримала дозвіл вражати цілі на території Росії, використовуючи "будь-яку зброю, яку їй було поставлено", за винятком ракет великої дальності Storm Shadow. Він припустив, що ті самі правила застосовуються до операції України в Курській області.

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"Якщо ці атаки спрямовані на знищення логістики та інфраструктури, що підтримують вторгнення в Україну, то абсолютно законно використовувати британську зброю", - додав він.

Тепер, як зазначає The Times, зброю, передану українцям Великою Британією, незабаром можна буде побачити на полі бою в Курській області, поряд з уже підтвердженою зброєю від інших західних країн. Так, Джордж Баррос, дослідник ISW, зазначив, що в Курській області вже були помічені німецькі танки для розмінування і танкові транспортери, а також поставлена США ББМ Stryker і принаймні один поставлений Францією бронетранспортер.

При цьому, як пише видання, за лаштунками міністри намагаються переконати союзників схвалити використання Україною крилатих ракет Storm Shadow на території Росії.

Як заявив міністр оборони Британії Джон Хілі під час телефонної розмови з американським колегою Ллойдом Остіном, оскільки українські сили продовжують свою "мужню боротьбу з російською агресією", вони обговорювали необхідність "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання".

Бої в Курській області - що відомо

Як пише Forbes, Україна направила в Курську область ще дві десантно-штурмові бригади - 82-гу і 95-ту. Таким чином, український корпус вторгнення тепер містить у собі шість фронтових бригад плюс два окремі батальйони - загалом, можливо, близько 15 000 військовослужбовців.

При цьому багато хто з бригад і батальйонів, що прямують у Курську область, перекидаються з інших активних ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр.

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