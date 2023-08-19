Ймовірно, публікація стосується варварської атаки на центр Чернігова.

Міністерство оборони України заінтригувало публікацією в мережі.

В офіційному Телеграм-каналі МО України з'явилося таємниче послання про "повільну помсту росіянам".

"Жорна нашої помсти мелють повільно... Але неухильно...", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Незрозуміло, з чим саме пов'язане це таємниче послання: чи то з варварською атакою росіян на центр Чернігова, чи то з перебігом українського контрнаступу.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, війська РФ вдарили ракетою по центру Чернігова, де у цей час було багато людей. Влучання було у будинок драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли зійти в укриття будівлі. Приміщення театру отримало значні руйнації.

Практично відразу стало відомо, що загинули семеро людей, серед них 6-річна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

Станом на зараз у Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожої ракети "Іскандер" - 136 постраждалих, у тому числі 7 - загиблих.

Тим часом з'явилися свіжі новини з фронту. Ав іація Сил оборони України за 19 серпня завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських військ і один - по їхньому зенітно-ракетному комплексу.

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