Щодо втрат екіпажу корабля, то у МВС припускають, що вони "досить серйозні".

На борту корабля "Сергій Котов" Чорноморського флоту РФ, який був знищений сьогодні вночі українськими дронами, мав бути ще й бойовий гелікоптер. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"У нього на борту ще мав бути гелікоптер. Тому в принципі це той випадок, коли два в одному, навіщо платити більше", - сказав Плетенчук.

Щодо втрат екіпажу корабля, рченик припускає, що вони "досить серйозні".

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"Деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали. Але, з огляду, що події відбувалися у темний час доби, з огляду, що температура води досить низька, знов таки, з огляду на ті пошкодження внаслідок вогневого впливу, які отримав цей корабель, сказати, що більшість екіпажу врятувалась, я не можу. Скоріш за все, втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується", - зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що ці дані є одними з найскладніших для верифікації, тому що ворог "завжди приховує втрати у живій силі".

Знищення російського корабля "Сергій Котов"

В ГУР показали унікальне відео, як у ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки України Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергей Котов".

Росія використовувала його для атак по території нашої країни, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

Згодом у ГУР розкрили важливі деталі удару по знищенню у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергей Котов".

За словами речника ГУР Андрія Юсова, чим менше таких суден у супротивника, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено, "а це означає більше можливостей для українських Сил оборони".

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