На борту корабля "Сергій Котов" Чорноморського флоту РФ, який був знищений сьогодні вночі українськими дронами, мав бути ще й бойовий гелікоптер. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
"У нього на борту ще мав бути гелікоптер. Тому в принципі це той випадок, коли два в одному, навіщо платити більше", - сказав Плетенчук.
Щодо втрат екіпажу корабля, рченик припускає, що вони "досить серйозні".
"Деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали. Але, з огляду, що події відбувалися у темний час доби, з огляду, що температура води досить низька, знов таки, з огляду на ті пошкодження внаслідок вогневого впливу, які отримав цей корабель, сказати, що більшість екіпажу врятувалась, я не можу. Скоріш за все, втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується", - зазначив Плетенчук.
Він зауважив, що ці дані є одними з найскладніших для верифікації, тому що ворог "завжди приховує втрати у живій силі".
Знищення російського корабля "Сергій Котов"
В ГУР показали унікальне відео, як у ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки України Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергей Котов".
Росія використовувала його для атак по території нашої країни, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.
Згодом у ГУР розкрили важливі деталі удару по знищенню у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергей Котов".
За словами речника ГУР Андрія Юсова, чим менше таких суден у супротивника, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено, "а це означає більше можливостей для українських Сил оборони".
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