Патрульні кораблі проєкту 22160, до яких належав "Сергей Котов", є носіями крилатих ракет "Калібр".

Патрульний корабель "Сергей Котов" був найновішим з уражених кораблів Чорноморського флоту РФ, його включили до складу флоту лише влітку 2022 року. Про це зазначається у коментарі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Вартість судна оцінюється приблизно у $65 млн.

Як повідомляється, атака на ПКР "Сергей Котов" відбулась у територіальних водах України українськими морськими дронами Magura V5.

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"Це – чергова визначна морська перемога України. Протягом 2024 року це вже третій уражений корабель російського флоту (після ракетного крейсеру "Ивановец" та десантного корабля "Цезарь Куников")", - підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Патрульні кораблі проєкту 22160, до яких належав "Сергей Котов", є носіями крилатих ракет "Калібр".

"Ними Росія систематично тероризує мирні міста України. У складі ворожого флоту було лише 4 патрульні кораблі проєкту 22160 ("Сергей Котов" – найновіший з них). Ще один корабель цього проєкту "Павел Державин" – на ремонті після атаки українськими морськими дронами у жовтні 2023 року", - зазначається у коментарі.

Потоплення корабля "Сергей Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО Group 13 у співпраці з ВМС України уразив патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

Речник ГУР Сергій Юсов офіційно підтвердив, що патрульний корабель РФ "Сергій Котов" знищено. Він зазначив, що раніше Росія використовувала цю одиницю Чорноморського флоту для атак по острову Зміїний.

Представник ГУР не виключає, що разом з кораблем постраждала суттєва кількість військових РФ. Наразі це з'ясовується. Водночас додав, що на суходолі полизу місця влучання бачили понад 10 карет швидкої допомоги.

Раніше офіційну заяву з приводу дій розвідки зробив очільник відомства Кирило Буданов. Він уточнив, що спецоперацію проти "Сергія Котова" поблизу Феодосії (Крим) провела відома група розвідників "Group 13". Судно знищили морськими дронами.

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