Як зазначив Плетенчук, для військової логістики цей міст майже не використовується.

Знищення Кримського мосту зараз вже не дасть того ефекту, як могло б бути раніше, оскільки його тактико-стратегічне значення у війні зменшується. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю РБК-Україна.

"Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", - зазначив він.

Він зазначив, що наразі частково забезпечення окупаційних військ на Півдні йде з Ростова, але основним маршрутом була поромна переправа на Крим.

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Він також прокоментував будівництво окупантами нової залізниці на півдні.

"Це рокадна залізниця, яку будують конкретно для забезпечення угруповання окупантів на Півдні. До кінця цього року вони будуть намагатися закінчити цей проект – з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Ба більше, я впевнений, що вони можуть закінчити її", - каже Плетенчук.

Водночас він зазначив, що ця залізниця знаходиться в зоні ураження українських засобів.

Він також зазначив, що Україна може вдарити по місцях запуску російських "шахедів" в окупованому Криму - по мису Чауда. Водночас, зазначив речник ВМС, проблема у тому, що усі ці пускові мобільні, тож складність полягає у своєчасному виявленні таких цілей.

Якби це був стаціонарний об'єкт, звідки росіяни вели б запуски, то його б уже, звичайно, знищили, наголосив він.

Кримський міст - новини

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту – в жовтні 2022 року та в липні 2023-го. Пізніше командувач ВМС ЗСУ заявив, що міст не достоїть до кінця 2024 року.

Російські окупаційні війська усвідомлюють, що міст може бути знищено, тож намагаються його захистити. До прикладу, росіяни намагаються врятувати переправу баржами.

Наприкінці травня Сили оборони України спільно з СБУ завдали удару по Керченській поромній переправі, яка використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

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