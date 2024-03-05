Російське патрульне судно було атаковано українськими морськими дронами.

Чорноморський флот окупантів продовжує йти на дно. На тлі новин про потоплення патрульного корабля "Сергій Котов" російські пропагандисти опублікували відео моменту ураження.

Як зазначається, катер "Сергій Котов" було уражено українськими морськими дронами поблизу Феодосії (Крим). На опублікованих у мережі кадрах чутно звуки стрілянини. Очевидно, росіяни намагалися знищити морські безпілотники, але їм вдалося досягти цілі.

Наприкінці відео чутно, як дрон врізається у патрульний катер. Стається гучний вибух, судно охоплює полум'я.

Цікаво, що судно назвали на честь радянського моряка, контр-адмірала Сергія Котова. Він також помер у Феодосії.

"Сергій Котов" пішов на дно - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Ймовірно, на дно пішло ще одне російське військове судно.

Як повідомили Z-пабліки, військовий катер "Сергій Котов", ймовірно, стало ціллю нічної атаки морських безпілотників. За інформацією деяких пропагандистів, судно пішло на дно. Доля екіпажу невідома.

Згодом в ГУР підтвердили, що корабель дійсно було уражено морськими дронами України.

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