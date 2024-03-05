Пропагандисти в істериці повідомляють, що судно пішло на дно, а доля екіпажу невідома.

Вночі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Ймовірно, на дно пішло ще одне російське військове судно.

Як повідомляють Z-пабліки, військовий катер "Сергій Котов", ймовірно, стало ціллю нічної атаки морських безпілотників. За інформацією деяких пропагандистів, судно пішло на дно.

"Так і сталося: БЕКами (безекіпажними катерами - УНІАН) атакували патрульний корабель проекту 22160 "Сергій Котов". Поки що уточнюю долю екіпажу, але судно все", - пише канал "Два майора".

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Кілька інших пропагандистів підтверджують, що "Сергій Котов" пішов на дно. Пропагандисти в паніці через те, наскільки стрімко РФ втрачає флот.

Натомість Кримський міст досі перекрито для руху транспорту. Окупанти оголосили, що наразі перекрито рух потягів. Затримується вже щонайменше дев'ять поїздів.

Нічні вибухи в Криму

У ніч на вівторок, 5 березня, в окупованій Керчі пролунали гучні вибухи. Місцеві жителі кажуть, що чули їх у різних районах міста.

Російські Telegram-канали повідомляють, що близько 23:30 у різних районах Керчі було чутно від трьох до п'яти потужних вибухів. Через п'ять хвилин рух автотранспорту Кримським мостом перекрили.

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