Натомість РФ продовжує завдавати удари по цивільних об'єктах.

Підрозділи ракетних військ України завдали удари по трьох засобах ППО РФ, трьох пунктах управління, двох складах боєприпасів та 1 засобу РЕБ, повідомили в Генштабі.

Крім того, українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога. Натомість армія РФ продовжує бити зокрема і по цивільних об'єктах.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення", – йдеться в зведенні Генштабу.

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РФ продовжує штурмувати українські позиції на всій лінії фронту.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляє Генштаб, протягом минулої доби на фронті між українськими та російськими військами відбулося 71 бойове зіткнення.

Новий головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна переходить у нову стадію. Україна вже запустила власне виробництво зброї та боєприпасів, але для ведення війни цього поки що недостатньо.

Він також сказав, що втрати РФ у війні більші у 7-8 разів за українські. Попри це, ворог поставив мету за будь-яку ціну захопити місто Куп'янськ у Харківській області.

Станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні вже становлять 398 140 осіб. Збройні сили України минулої доби, 13 лютого, ліквідували ще 1060 російських окупантів.

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