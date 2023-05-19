Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.

Українські військові завдали нового вогневого ураження по місцях розміщення сил та засобів ворога, підтверджує Генштаб у ранковому зведенні станом на 19 травня 2023 рік.

Зокрема, авіація протягом 18 травня завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Втрати РФ в Україні - головне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 201 100 окупантів. Крім того, знищено ще 2 танки, 8 броньованих машин, 32 артсистеми, одна РСЗВ, 8 броньованих машин, 6 автоцистерн, 11 БПЛА і 1 одиниця спецтехніки.

До прикладу, на Таврійському напрямку знищено 4 склади боєприпасів і більше роти особового складу російських загарбників. Росіяни втратили два танки, два безпілотні літальні апарати "Ланцет-3 ", радіолокаційну станцію "Радескан-ИКП-М", гармату МТ-12 "Рапіра", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", реактивну систему залпового вогню 9К58 "Смерч", 2 МТЛБ.

Згідно з даними Global Firepower, втрати РФ у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

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