Зокрема, ліквідовано сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів.

Цієї доби українські військові вдарили по районах зосередження окупантів, знищивши ворожі склади боєприпасів та значну кількість ворожої техніки, зокрема артилерію, зенітно-ракетний комплекс та станції радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Крім того, протягом цієї доби українські захисники та захисниці знищили 21 крилату ракету та сім ворожих розвідувальних безпілотників різного типу.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, найзапекліші бої з російськими окупантами наразі тривають на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там українські військові відбивають численні ворожі наступи й атаки та завдають російським загарбникам відчутних втрат у техніці та живій силі.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять близько 201,1 тис. осіб, з яких 510 ліквідовано за минулу добу.

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