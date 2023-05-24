Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два артилерійських підрозділи прямо на вогневих позиціях.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, з яких три - по зенітно-ракетних комплексах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там додали, що минулої доби українські військові знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, чотири ударних БпЛА типу Shahed та один розвідувальний дрон типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

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Крім цього, як повідомили у Генштабі, за добу окупанти завдали 41 авіаційного удару та здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили в Генштабі.

Війна в Україні: новини

Найгарячіша обстановка зараз спостерігається на ДОнбасі. Там запеклі бої йдуть в районі Бахмута, Авдіївки, Кремінної.

23 травня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що певна частина Бахмута все ще під контролем Збройних сил України. А вже сьогодні в звіті Інститут вивчення війни звернув увагу на те, що Генштаб вперше з грудня промовчав про бої в Бахмуті у своєму вечірньому зведенні за 23 травня.

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