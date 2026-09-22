Знову полізли в труби: на Сумщині окупанти намагаються просунутися через газопровід, - ISW

Також аналітики Інституту зазначають, що росіяни "перебільшують" свої успіхи на Харківщині.

Російські війська відновлюють спроби проникнення на північ Сумської області з Суджі Курської області (РФ), використовуючи трубопроводи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області 20 та 21 вересня, але не просунулися вперед. При цьому, посилаючись на інформацію речника 8-го повітряно-десантного корпусу України, зазначається, що російські війська не змогли просунутися в Сумській області та повернулися до практики просування через газопровід Уренгой-Помари-Ужгород, який з'єднує Сумську область та Суджу Курської області.

В повідомленні йдеться, що російські війська робили дві спроби проникнення через цей трубопровід протягом останнього тижня, тобто з 13 вересня.

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Перебільшені успіхи на Харківщині

В Інституті вивчення війни зазначають, що мета Росії: відтіснити українські війська від міжнародного кордону, щоб створити обороноздатну буферну зону з Бєлгородською областю та наблизитися до міста Харків.

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися у південній частині Вовчанську.

В звіті ISW сказано, що російські війська продовжують робити перебільшені заяви про свої просування на північний схід від Харківської області. Зокрема, Міністерство оборони Росії 21 вересня заявило, що російські війська захопили Пільну та Новоолександрівку (обидві на північний схід від Харкова). В той же час, ISW отримано докази, що російські війська діють на відстані до 10 кілометрів від Пільні та 25 кілометрів від Новоолександрівки.

"Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на північ від Великого Бурлука. Російські військовослужбовці діяли на південь від Благодатного під час того, що ISW оцінює як російську місію з інфільтрації на основі геолокаційних відеозаписів, опублікованих 20 вересня. Російський воєнкор 20 вересня визнав, що російські війська не контролюють Благодатне", - йдеться у звіті.

Війна в Україні - останні новини з Сумщини

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2026 року, росіяни намагалися просунутися на територію Сумської області, але потрапили у засідку.

Тоді у 8-му корпусі Десантно-штурмових військ повідомили, що це сталося в районі населеного пункту Яблунівка. Штурмова група противника чисельністю 22 піхотинці потрапила в заздалегідь підготовлену засідку підрозділів 71-ї окремої аеромобільної бригади, які мали розвіддані про переміщення окупантів.

Зазначалося, що десантники отримали дані розвідки й чекали на "трубочистів" у всеозброєнні". У ДШВ зазначили, що російську групу було знищено із застосуванням різних видів озброєння, зокрема артилерії, FPV-дронів та безпілотників-бомбардувальників.

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