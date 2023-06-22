У місті було щонайменше 8 гучних вибухів, "прильоти" сталися по районам концентрації ворожої техніки та живої сили.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров уточнив наслідки ранкової "бавовни" для окупантів. За його словами, у місті пролунало щонайменше 8 вибухів.

Ціллю ЗСУ були ворожі бази та логістичні шляхи окупантів. Зокрема, "гаряче" було в районах концентрації ворожої техніки та живої сили на півночі міста, уточнив чиновник в ефірі загальнонаціонального марафону.

"Останній ранок був наджахливим для наших ворогів на тимчасово окупованому півдні нашої держави. По-перше, у Мелітополі буквально кілька годин тому було щонайменше 8 гучних вибухів, які концентрувалися поблизу нашого міськгазу. Там на виробничих базах було скупчення російських військових та їхньої військової техніки. Мешканці того району спостерігають дим... Туди також приїхала величезна кількість швидких допомог, там все тепер перекрито", - вказав він.

Також Федоров звернув увагу на вранішні вибухи в районі Чонгарського мосту (який об'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонською областю).

За словами мера, після інциденту мелітопольці фіксували, що до Криму вже неможливо потрапити з боку тимчасово окупованої Запорізької області: "Всіх відправляють до Армянську", - зазначив він.

Чиновник акцентував, що тепер колаборантам та окупантам немає куди дітися від правосуддя ЗСУ.

Зранку 22 червня у Мелітополя пролунали вибухи - що відомо

Нагадаємо, що сьогоднішній ранок окупантів почався з паніки через серію вибухів, які пролунали у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область).

Про метушню росіян Федоров повідомив о 9:04 ранку у своєму Telegram, зазначивши, що окупанти дарма розраховували на "спокійне літо". Тоді він вказував, що епіцентри вибухів лунають у північній частині міста, а також у стороні Якимівки.

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