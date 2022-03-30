Кім вважає, що вчорашні переговори в Туреччині не призвели до деескалації в регіоні.

Ракетний удар по будівлі Миколаївської облдержадміністрації супроводжувався переміщенням противника на одній з ділянок фронту.

Про це на прес-конференції заявив глава Миколаївської ОГА Віталій Кім

Кім вважає, що вчорашні переговори в Туреччині не призвели до деескалації в регіоні.

Він заявив, що відбувається нарощування військ, ситуацію в регіоні губернатор вважає стабільно поганою. Позиції України на переговорах, на думку Кіма, залежатимуть від подій на фронті.

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласній військовій адміністрації побільшати до 15 осіб.

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