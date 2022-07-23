Боєць запевнив, що український південь буде звільнено від окупантів.

Українські військові готові звільняти окуповану частину півдня країни, проте цей процес ускладнюється наявністю великих міст, які ЗСУ не збираються обстрілювати.

Про це заявив в інтерв'ю Олесі Бацман заступник командира 63-ї механізованої бригади Збройних сил України полковник Вадим Чорний.

"Певна річ, що тут буде дуже складно. По-перше, попереду наші міста, ми не росіяни, не окупанти, то наші міста, ми їх не хочемо нищити. Цей елемент трохи ускладнює. Але ми будемо шукати методи і засоби, як зробити "ювелірніше", - наголосив він.

Відповідаючи на питання, чи вистачає наразі західного озброєння, боєць сказав, що воно суттєво вплинуло на ситуацію на передовій.

"Наразі росіяни взагалі не ведуть атакувальних, штурмових дій, як то було два тижні назад. Дуже допомагає, дуже вагомий внесок, велика допомога", - каже Чорний.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю газеті The Times, говорячи про завдання повернути південь України під контроль Києва, заявив, що президент віддав наказ головнокомандувачу Збройними силами розробити такий план. Повідомлялося, що для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, адже тимчасово захоплені території мають життєво важливе значення для економіки країни.