На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку російські війська усіма наявними засобами намагаються стримувати наступ ЗСУ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку підрозділи противника усіма наявними засобами продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території", - йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку противник біля Богородичного силами розвідувальної групи намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Краматорському напрямку ворог штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам'янського. "Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли", - зазначає Генштаб.

На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут, вів обстріли наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії, завдав авіаційних ударів.

Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського. Виявлені та знешкоджені.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки із безпілотних літальних апаратів. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

"Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки", - зазначає Генштаб.

Як повідомляв УНІАН, втрати Росії в Україні станом на суботу, 23 липня, серйозно просунулися до нової "червоної лінії" - вже знищено приблизно 39 240 ворогів. Зокрема, за минулу добу в нашій країні були ліквідовані ще 240 росіян.

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