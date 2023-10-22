Бойові втрати армії РФ збільшилися на 90% через Авдіївку, заявляє британська розвідка

Збройні сили України від початку повномасштабної війни з РФ поранили або ліквідували на полі бою, орієнтовно, від 240 тисяч до 290 тисяч окупантів.

Про це заявила британська розвідка у своєму аналізі бойових дій зранку 22 жовтня. Там уточнюють, що якщо рахувати саме важкопоранених та загиблих окупантів, то йдеться про цифри на рівні від 150 тисяч до 190 тисяч "постійних втрат".

Там кажуть, що спроби РФ "підкорити" Авдіївку зіграли у відповідній статистиці значну роль.

Відео дня

"Нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення на 90% кількості російських втрат, зафіксованих Міністерством оборони України", - йдеться у звіті.

Не дивлячись на те, що з лютого 2022 року Росія значно збільшила свої угрупування в Україні: частково шляхом мобілізації, проведеної восени 2023 року, частково шляхом "вербувань" до військ РФ в обмін на гроші - загальна цифра поранених/ліквідованих осіб (разом з тими, хто ще зможе надалі воювати) становить близько 240-290 тисячі осіб, підкреслює Міноборони Британії.

"Ця цифра не включає групу "Вагнер" та їхні батальйони полонених, які воювали в Бахмуті", - кажуть там.

Скільки втрат з боку РФ називає Генштаб

Нагадаємо, дані британської розвідки відповідають загальній ситуації втрат, про яку повідомляє українцям щоденно Генштаб ЗСУ. Станом на ранок 22 жовтня там заявили, що в Україні було ліквідовано 293 830 окупантів. За добу ЗСУ "відмінусували" 980 ворогів, 18 танків, 9 БПЛА, 1 ППО тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: