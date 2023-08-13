Українські військові знищили також склад боєприпасів ворога, командно-спостережний пункт і 15 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку Сили оборони України взяли в полон 12 російських окупантів. Також за добу було ліквідовано й поранено ще 257 ворогів.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, "Сили оборони України працюють та йдуть вперед".

За інформацією командувача, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1630 вогневих завдання.

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"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загиблі - 81, поранені - 176, полонені - 12). Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 9 одиниць автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки", - інформує Тарнавський.

Також було знищено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт ворога, зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, днями Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи.

Також відомо, що 6 серпня російські загарбники застосували хімічні боєприпаси при обстрілі у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Окупанти здійснили два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин).

За інформацією Тарнавського, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Він додав, що росіяни намагаються робити все можливе, щоб зупинити просування ЗСУ.

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