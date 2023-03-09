Українські воїни поцілили у ворожі склади боєприпасів, зазначили у Генштабі.

Українські воїни упродовж доби завдали сім авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, 9 березня. "Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу супротивника, два логістичних центри, три склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

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Увечері 9 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосереджує головні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

На Донбасі супротивник зазнає величезних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 156 120 загарбників. Крім того, ліквідовано багато ворожого озброєння, зокрема, 2 465 артилерійських систем.

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