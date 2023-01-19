Втім, сам загарбник повоював приблизно стільки, скільки мріяв. Його ліквідували у перший тиждень війни.

Українські воїни ліквідували 25-річного окупанта з Ростовської області Данила Каргашилова. Він мріяв за два дні "стерти Україну з карти світу".

Як повідомляють аналітики проекту "OSINT Бджоли", Каргашилов народився 14 грудня 1997 року у станиці Єгороликській Ростовської області.

"Черговий "затирач карт". Подивилися профілі - звичайне життя завзятого кац*пського ідіота. Сірі будні, страшненькі жінки, армія, "всіх переможу", "саша бєлий"... Звичайна схема - народився, пос*ал, "київ за два дня", здох", - прокоментували аналітики.

Відео дня

Каргашилова, як зазначили експерти, ліквідували за його мріями - майже за два дні. "Тому що вгамували клоуна 2 березня. Ну, доки доїхав із Криму, туди сюди... Цього прибираємо з карти світу. Все як мріялося, Данилко, все як мріялось", - іронічно додали аналітики.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Збройні Сили України за добу знищили ще 760 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 118 тис. 530 осіб.

Щодня ЗСУ "мінусують" сотні окупантів, хоч Росія і приховує втрати. Нещодавно росЗМІ з'ясували, що шаленими темпати закінчуються завербовані зеки-"вагнерівці". З 270 ув'язнених однієї з башкирських колоній, завербованих у ПВК "Вагнер", на цей час живими залишилося 30 осіб.

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