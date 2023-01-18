Імен на могильних табличках немає.

Втрати ПВК "Вагнер" настільки колосальні, що на окупованих територіях щоразу з'являються нові кладовища.

Як зазначає Стратегічне командування Збройних сил України, на новому кладовищі поховано понад сотню "вагнерівців". Почестями їх обділили настільки, що замість імен на могилах тільки номерки.

"Свіжий вагнерівський могильник. Один з багатьох. Рівненько. Паралельно і перпендикулярно лежать безіменні. Тільки хрести, віночки і номерки. От і весь бонус, який переважна більшість з них отримують. Довгоочікувана свобода", - йдеться у повідомленні.

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Втрати "Вагнера" в Україні

Пригожин знайшов багато гарматного м'яса у російських в'язницях. Втім, ЗСУ їх "мінусують" сотнями. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія вже знищила 77% російських в'язнів, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

Водночас у Міністерстві оборони показали, як українські захисники ліквідували десятки "вагнерівців" на Соледарському напрямку, які рухались окопами через поле.

За даними російських ЗМІ, приватна військова компанія "Вагнер" зазнає колосальних втрат в Україні. Завербовані зеки закінчуються неймовірними темпами.

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